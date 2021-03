Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort/Obermeiderich/Röttgersbach: Vier Promille am Steuer, Unfall und Fahrversuche von betrunkenen Jugendlichen

Duisburg (ots)

Ein Zeuge hat am Freitag (5. März) gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein Skoda-Fahrer offenbar betrunken von einer Tankstelle an der Hafenstraße in Ruhrort losgefahren sei. Die Beamten konnten den Mann ausfindig machen. Die Ordnunghüter staunten nicht schlecht, als sie das Ergebnis des Atemalkoholvortests ablasen: Mit etwa vier Promille Alkohol war der 45-Jährige unterwegs. Die Streife brachte den Mann zur Blutprobenentnahme zur Wache. Seinen Autoschlüssel stellten sie vorsichtshalber sicher.

Viel Geld und Ärger hätte sich ein 50 Jahre alter Mann in der Nacht zu Samstag (7. März, 4 Uhr) in Obermeiderich erspart, wenn er nüchtern gefahren wäre. Beim Einparken fuhr er mit seinem Ford einen Renault an und riss diesem die gesamte Frontschürze ab. Ein Anwohner meldete den Unfall bei der Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den alkoholisierten Unfallfahrer zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache.

Am Samstag (7. März) gegen 1:25 Uhr gab ein Mann der Polizei den Hinweis, dass auf der Knappenstraße in Röttgersbach drei angetrunkene Jugendliche mit einem Auto auf und ab fahren sollen. Als die Beamten eintrafen rannten zwei junge Männer (17,18) weg. Der dritte (17) blieb auf dem Fahrersitz des Mercedes sitzen. Im Rahmen der Fahndung fanden die Polizisten die beiden Flüchtigen. Sie äußerten direkt, dass sie über ihre Rechte Bescheid wüssten - sie schauten schließlich regelmäßig "Auf Streife". Die echte Polizei gab noch einmal Nachhilfe zum Thema "Ohne Fahrerlaubnis betrunken Auto fahren". Der 17-Jährige, der auf dem Fahrersitz gesessen hatte, kam zur Blutprobe mit zur Wache und muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell