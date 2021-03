Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Zeuge ist Feuerteufel auf den Fersen

Duisburg (ots)

Ein Anwohner war am Sonntagabend (7. März, 21:45 Uhr) einem Feuerteufel auf den Fersen, der offenbar eine Mülltonne an der Zechenstraße in Brand gesetzt hatte. Der Zeuge konnte den Mann zunächst zu Fuß und dann mit dem Auto verfolgen. Als er ihn am Bismarckplatz ansprach, schlug der Brandstifter mit einer Wodkaflasche in Richtung des 29-Jährigen. Dieser konnte ausweichen und wurde nicht verletzt. Der Täter nutzte die Situation und rannte in Richtung Moerser Straße weg. Die Polizei sucht Augenzeugen, die einen schlanken, etwa 1,70 Meter großen Mann auf der Flucht gesehen haben. Er hat lange, gegebenenfalls zum Zopf gebundene graue Haare und trug eine dunkle Cappy. Zudem hatte er eine Hose mit Camouflage-Muster an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen. Ebenfalls sind für die Polizei Zeugen wichtig, die verdächtige Personen am Tag zuvor, also am Samstagabend (6. März, 22:45 Uhr), auf der Zechenstraße beobachtet haben. An der gleichen Stelle hatte ebenfalls eine Mülltonne gebrannt.

