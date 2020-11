Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle ergibt Hinweis auf Drogenkonsum

NußbachNußbach (ots)

Einer Verkehrskontrolle ist am frühen Morgen an Allerheiligen eine 30-Jährige PKW-Führerin in der Oberdorfstraße unterzogen worden. Bei einem Vortest konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Amfetamin, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt. Die Führerscheinstelle wird über die Verdachtsmomente informiert. |pilek

