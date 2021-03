Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei stellt mutmaßlichen Kita-Einbrecher

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (7. März, gegen 0:45 Uhr) hat der Einbruchsalarm einer Kita an der Musfeldstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Beamte umstellten die Kita, weil sie davon ausgingen, dass sich der Einbrecher noch drinnen aufhalten könnte. Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger flüchtete über einen Zaun. Polizisten stellten ihn aber wenige Meter weiter und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beamten fanden einen Bewegungsmelder bei ihm, den der Verdächtige in der Kita aus der Decke gerissen haben soll. Der 37-jährige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell