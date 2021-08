Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Rauch sorgt für Feuerwehreinsatz (26.08.2021)

Schramberg (ots)

Aufgrund von Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Hörnlestraße ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr die Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatte auf dem Herd vergessenes Essen den Rauch verursacht. Die Freiwillige Feuerwehr Schramberg-Sulgen war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und lüftete die betroffene Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell