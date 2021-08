Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Amerikanisch Gewehrgranate bei Gartenbauarbeiten aufgetaucht

Oberndorf-Beffendorf (ots)

Bei Gartenarbeiten an einem größeren Wohnobjekt in der Pfarrgasse ist am Donnerstagnachmittag eine amerikanische Gewehrgranate ans Tageslicht befördert worden. Ein Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebs war bei Erdarbeiten in der Außenanlage mit einer Fräse über das nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche liegende Munitionsteil gefahren, wodurch es aus dem Boden aufgewühlt und beschädigt wurde. Die hinzugerufene Polizei setzte sich mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst in Verbindung, für den wegen der Beschädigung lediglich eine Sprengung vor Ort in Frage kam. Hierzu mussten Mitarbeiter einer angrenzenden Firma und Bewohner naheliegender Wohngebäude informiert werden und dann Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Sprengung der Kriegsmunition erfolge dann kurz vor 19 Uhr auf einer angrenzenden Wiese hinter einem Holzstapel. Sie verlief planmäßig und ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei hatte das Areal vorsichtshalber mit mehreren Streifen abgesichert.

