Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Blechschaden (26.08.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Bahnhofstraße. Ein 47-jähriger Lotus-Fahrer fuhr unter der Schellenbergbrücke in Richtung Bahnhofstraße und musste an einer Einmündung anhalten. Eine ihm nachfolgende 20-Jährige mit einem Ford Fiesta reagierte zu spät und fuhr auf den Lotus auf. Dabei entstand an ihrem Auto Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Den Schaden am Lotus schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell