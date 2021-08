Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandalarm lässt Feuerwehr ausrücken (26.08.2021)

St. Georgen (ots)

Ein Brandalarm in einer Firma in der Bahnhofstraße hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem größeren Aufgebot von Helfern der Feuerwehr und Polizei geführt. An einer Kunststoffspritzgussmaschine war im Arbeitsprozess Rauch ausgetreten, was eine Auslösung eines Brandmelders zur Folge hatte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 15 Helfern und fünf Fahrzeugen an. Sie konnten jedoch unverrichteter Dinge wieder in ihr Depot zurückfahren, da es keinen Brand gab. Es war auch kein Schaden entstanden.

