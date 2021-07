Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Einkaufswagen geparkte Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Einkaufswagen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag in der Ziegelstraße Sachschaden angerichtet. Zeugen beobachteten, wie der Mann durch die Straße lief, dabei den Einkaufswagen hinter sich her zog und es zu mehreren Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen kam.

Sie verständigten die Polizei und versuchten, den Mann festzuhalten. Bis die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, war der Verantwortliche allerdings in ein nahe gelegenes Gebäude gegangen und hatte dieses offenbar durch den Hinterausgang verlassen. Er konnte von den Polizeibeamten nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Allerdings hatte der Mann den Einkaufswagen, in dem sich auch eine Jacke, Schuhe und Pfandflaschen befanden, vor Ort zurückgelassen. Seine Personalien konnten ermittelt werden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Bei einer Überprüfung der geparkten Fahrzeuge wurde an drei Pkw eine Beschädigung festgestellt, die mit dem Einkaufswagen verursacht worden sein dürfte. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell