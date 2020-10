Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Lkw kollidieren auf Kreuzung

Nordhorn (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein 70-Jähriger war gegen 5 Uhr mit seinem Lkw auf der B403 in Richtung Lingen unterwegs. Ein weiterer Lkw-Fahrer befuhr die B213 in Richtung Wietmarschen. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 70-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der andere Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für die Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

