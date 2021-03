Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: versuchter Pkw-Diebstahl

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr, wurde in der Kirchstraße die Fensterscheibe eines älteren VW mit einem Backstein eingeworfen. Unter dem Lenkrad wurde die Plastikverkleidung gelöst und der Unbekannte versuchte den VW kurzzuschließen. Dies gelang offensichtlich nicht. Vielleicht wurde der Unbekannte auch gestört. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 700 Euro.

