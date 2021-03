Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Verkehrsschilder übermalt

Freiburg (ots)

March - Holzhausen - Am Sonntagabend, 21.03.2021, gegen 18:45 Uhr, wurde dem Polizeirevier Breisach mitgeteilt, dass Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert worden seien. Die Polizei stellte fest, dass sämtliche Vorschriftszeichen "Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h" in der Vörstetter Straße sowie der Großteil der "Tempo-40-Zone" in der Benzhauser Straße, mit einer weißen Lackfarbe übermalt wurden. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/91170, oder mit dem Polizeiposten March, Tel. 07665/934293, in Verbindung zu setzen.

