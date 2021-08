Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Anruf einer "falschen Polizistin" (26.08.2021)

Niedereschach (ots)

Einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin hat eine 93-jährige Frau am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr erhalten. Die Betrügerin ging mit dem bekannten Trick vor indem sie behauptete, dass eine Tochter der Angerufenen einen schweren Unfall verursacht habe, in Haft sei und nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 30.000 Euro auf freien Fuß käme. Die kriminelle Anruferin wollte auch gleich ein Taxi bestellen, das die Seniorin zu ihrer Bank fährt, wo sie das Geld abholen sollte. Als die verunsicherte Frau Zweifel bekam und mitteilte, sich erst mit ihrem Enkel beraten zu wollen, legte die Betrügerin einfach auf. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Hinweise zum Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" oder auch zum sogenannten "Enkeltrick" finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell