Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen

OT Edingen

Carport in Brand geraten

Edingen-Neckarhausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstag gegen 14.00 Uhr ein Carport in der Rathausstraße in Brand. Das Feuer konnte schnell durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Ein PKW befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht auf dem Stellplatz. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen übernommen.

