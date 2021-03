Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt. Polizei warnt vor übler Masche durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter

Bad Segeberg (ots)

In Bad Bramstedt ist es im Zeitraum vom 15. bis zum 17.03.2021 zu einem versuchten Trickbetrug nach einem polizeilich bekannten Muster gekommen. So meldete sich mehrfach eine weibliche Person bei einer 67jährigen Frau in Bad Bramstedt und gab sich als Mitarbeiterin der Firma Microsoft aus. Angeblich hätte man dort festgestellt, dass der Computer der 67jährigen von Hackern angegriffen worden sei.

Um diesen Hackerangriff abwehren zu können und insbesondere das Bankkonto zu schützen, sollte die Rentnerin ihre Kontodaten übermitteln. Eine Bankmitarbeiterin wurde bei einer Transaktion eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages vom Konto der Bad Bramstedterin misstrauisch und riet zur Anzeige bei der Polizei. Zu einer Überweisung an die Betrügerin kam es nicht. Die Ermittlungen wegen Betruges sind nun von der Kriminalpolizei Segeberg aufgenommen worden.

Diese Trickserie ist der Polizei nicht neu, schon zuvor ist es in ähnlich gelagerten Fällen zu vollendeten Taten in ganz Schleswig-Holstein gekommen. Die Polizei rät: Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Seien Sie misstrauisch, wenn von Ihnen plötzlich eine Zahlung oder Vorleistung erwartet wird, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei.

