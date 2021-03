Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz der Welau-Arcaden

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitagvormittag (12.03.2021) ist es auf dem Parkplatz der Welau-Arcaden in der Feldstraße in Wedel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein geparkter Audi angefahren worden ist.

Zwischen 10:05 und 11:10 Uhr war der graue Audi A3 Sportsback auf dem Parkplatz abgestellt und dürfte in dieser Zeit im linken hinteren Bereich angefahren worden sein.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 2.500 Euro.

Die Ermittler des Polizeireviers Wedel bitten um sachdienliche Hinweise unter 04103 50180.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell