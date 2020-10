Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an der linken Fahrzeugfront an einem grauen VW Polo. Das Auto stand an der Straße Rotthardt zwischen Sonntag 11:00 Uhr und Montag 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unfallverursacher ein gelbes Fahrzeug. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor.

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagnachmittag einen geparkten, schwarzen VW Passat am Droste-Hülshoff-Platz. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Er hinterließ 1.100 Euro Sachschaden.

Marl

Am Montag, gegen 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Seat Ibiza am Pastoratsweg. Der Besitzer hatte zu dem Zeitpunkt einen lauten Knall gehört und anschließend die Schäden am Auto festgestellt. Vor Ort konnte Lack vom Auto des Unfallverursachers gesichert werden. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

