Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 11. Februar, zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus auf der Von-der-Marck-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an der Haustür, gelangten aber nicht in das Objekt. Es entstand ein Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell