Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Beleidigung

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Ursächlich dürfte überhöhter Alkoholkonsum sowie nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, weshalb am heutigen Morgen (12.03.2020) kurz vor 7 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin in der Straße Am Schloßgarten nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Mazda kollidierte. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin Atemalkohol festgestellt werden. Ein Test ergab 1,75 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ihre Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Weil die Frau die eingesetzten Beamten beleidigte, muss sie sich wegen einem weiteren Strafverfahren verantworten. Die Schadenshöhe liegt bei über 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell