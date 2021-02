Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer SUV flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Am Donnerstag, 11. Februar, touchierte ein schwarzer SUV auf der Provinzialstraße gegen 14.15 Uhr einen ihm entgegenkommenden Ford und flüchtete.

Der Ford wurde dabei am linken Außenspiegel beschädigt, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der 56-jähriger Fahrer des Ford konnte am Steuer des SUV eine männliche Person erkennen. Diese ist nach dem Unfall in nördliche Richtung weitergefahren.

Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell