Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rot gekleidete Seniorin Opfer eines Taschendiebstahls - Täter geschnappt, Geschädigte unbekannt

Hamm-Uentrop (ots)

Die Polizei Hamm sucht eine ältere Dame, die am Freitag, 5. Februar, gegen 11 Uhr, an der Bushaltestelle Maximilianpark Ziel von Taschendiebinnen wurde.

An der Bushaltestelle teilte sie einem 49-jährigen Busfahrer ihr Erlebtes mit. Zwei Frauen hätten der Seniorin die Geldbörse geklaut. Nach eigener Aussage habe sie die Geldbörse zwar unmittelbar wiedererlangen können, die zwei Diebinnen seien jedoch in Richtung Norden geflohen.

Der Busfahrer nahm umgehend die "Verfolgung" auf - über seine Leitstelle hatte er bereits reaktionsschnell die Polizei alarmieren lassen.

Die hinzugerufene Polizei konnte die zwei Tatverdächtigen auf dem Alten Uentroper Weg antreffen.

Was dann fehlte war die geschädigte Seniorin. Sie hatte dem Busfahrer gesagt, dass sie an der Bushaltestelle am Maximilianpark warten würde.

Die Polizei Hamm sucht für ihre Ermittlungen diesmal nicht die Täterinnen, sondern die Geschädigte. Die Dame war mit einem Rollator unterwegs und komplett rot gekleidet.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell