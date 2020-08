Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Ich bin Gott"

Halver (ots)

"Ich bin Gott." Diese und ähnliche Rufe schallten am späten Donnerstagabend durch den Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Lohstraße. Die Rufe kamen von einem Balkon in einem der Obergeschosse. Nachbarn holten die Polizei. Der Rufer öffnete sofort, war allerdings ziemlich verwirrt. Auf dem Aschenbecher lag ein angerauchter Joint. Der 31-Jährige übergab eine kleine Menge Cannabis. Ein Krankenwagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

