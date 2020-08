Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Besucher bestehlen Seniorin

Iserlohn (ots)

Zwei Besucher haben am Donnerstag eine Seniorin bestohlen. Weil sie gerade ihren Hausstand auflöst, hatte sie auf eine Such-Anzeige reagiert. Gegen 12 Uhr kamen zwei Männer zu ihr in die Wohnung am Nothweg. Im Laufe der Verhandlungen gingen die beiden raus, um "eben Geld" zu holen. Dabei nahmen sie drei Jagdmesser, ein Goldarmband und eine Goldkette mit. Sie kehrten jedoch nicht zurück, um zu bezahlen. Einer Nachbarin war ein schwarzer Golf mit Hamburger Kennzeichen aufgefallen. Ein Zusammenhang mit dem Besuch der Männer ist möglich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

