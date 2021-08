Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Lkw-Plane auf Parkplatz besprüht (27.08.2021)

Konstanz (ots)

Ein Passant hat in der vergangenen Nacht gegen 02.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass vier Personen gerade dabei seien, einen Lkw auf einem Parkplatz in der Reichenaustraße (Hausnr.81) mit Graffiti zu besprühen. Als die Schmierfinken den Mann bemerkten, machten sie sich in Richtung McDonalds aus dem Staub, eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Auf der LKW-Plane wurde ein großes Graffito mit hellgrüner Farbe in einer Größe von ca. zwei x vier Meter aufgesprüht, das vermutlich das Wort "ROSA" darstellen soll.

