Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Löwe an Grundstücksmauer mutwillig zerstört (27.08.2021)

Stockach (ots)

Einen Löwen aus Steingut haben unbekannte Täter in der Nacht auf den heutigen Freitag in der Heinrich-Bettinger-Straße mutwillig zerstört. Der Löwe und sein unbeschädigt gebliebener Artgenosse waren an der Einfahrt beidseitig der Grundstücksmauer befestigt. Der Eigentümer fand ihn nachts gegen 1 Uhr zerbrochen auf dem Gehweg. Er war offensichtlich gewaltsam abgeschlagen oder abgerissen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 93910, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell