Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Kind verstirbt beim Spielen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe.

Lippe (ots)

Dienstagmittag ereignete sich auf dem Gelände der Kindertagesstätte an der Dorfstraße ein tragischer Unfall, bei dem ein fünfjähriger Junge sein Leben verlor. Gegen 12:20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Das Kita-Kind war beim Spielen an einem dort abgestellten Kipper-Anhänger (ca. 3x2 Meter groß) zwischen die Kippvorrichtung und dem Fahrgestell des Anhängers eingeklemmt worden. Die Rettungskräfte konnten den Fünfjährigen befreien und begannen unmittelbar mit der Reanimation des Kindes. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Letztendlich verstarb das Kind noch am Unfallort. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Umständen, die zum Tod des Jungen geführt haben, laufen. Dazu wurde auch der Anhänger beschlagnahmt. Angehörige des Jungen, Kindergartenkinder, Mitarbeitende der Kindertagesstätte sowie am Einsatz beteiligte Rettungskräfte mussten anschließend seelsorgerisch betreut werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell