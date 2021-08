Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Spinne sorgt für Ablenkung im Straßenverkehr.

Lippe (ots)

Auf der Ostwestfalenstraße ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Spinne eine wesentliche Rolle spielte. Ein 21-Jähriger aus Löhne fuhr dort gegen 15.00 Uhr aus Blomberg kommend in Richtung Lemgo. Auf Höhe der Ausfahrt nach Barntrup wurde er durch eine Spinne in seinem Fahrzeug abgelenkt. Beim Versuch diese zu entfernen, überfuhr er mit seinem Ford Transit die Fahrstreifenbegrenzung und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Dabei wurden der Ackerschlepper eines 33-Jährigen aus Blomberg und der LKW eines 47-Jährigen aus Bad Salzuflen beschädigt. Der 21-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro, der Ford war nicht mehr fahrbereit.

