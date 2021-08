Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag versuchten sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sprottauer Straße zu verschaffen. Sie hebelten an der Wohnungstür und beschädigten das Schloss, gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell