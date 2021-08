Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Junger Motorradfahrer stürzt.

Lippe (ots)

Ein 16-Jähriger aus dem Kalletal ist am Montagabend gegen 20.20 Uhr auf der Straße "Niedernmühle" verunglückt. Mit seinem Motorrad war dieser in Fahrtrichtung Kalldorf unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann rutschte in den Grünstreifen, stürzte zu Boden und beschädigte ein Verkehrszeichen. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Unfall verursachte in etwa einen Schaden von 1600 Euro.

