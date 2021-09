Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe stehlen E-Scooter.

Lippe (ots)

In der Emilienstraße machten Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag Beute in einer verschlossenen Tiefgarage. Zwischen 19.30 Uhr am Montagabend und 7.00 Uhr am Dienstagmorgen stahlen sie einen E-Scooter der Marke "Segway" / Typ "Ninebot G30D2" mit einer kleinen Tasche an der Lenkerstange. Unter der Rufnummer 05231 6090 bittet das Kriminalkommissariat 2 um Zeugenhinweise zum Diebstahl.

