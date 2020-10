Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blitzer-Anhänger beschädigt (03.10.2020)

B 33 / Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter setzte am Samstag gegen 22.30 Uhr einen auf der B 33 aufgestellten Blitzer-Anhänger in Brand. Eine Verkehrsteilnehmerin informierte die Feuerwehr, welche anrückte und den Brand löschte. Der Sachschaden an der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Villingen-Schwenningen ist noch unbekannt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder kurz zuvor Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Blitzer-Anhängers gesehen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen,Tel. 07721 601-0, zu wenden.

