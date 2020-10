Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beschädigt BMW-Cabrio in Parkhaus (03.10.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr einen BMW, der im Parkhaus Benediktiner am Benediktinerplatz stand. Die Polizei schätzt den Schaden an der linken Vorderseite des Cabrios auf 2000 Euro. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu informieren.

