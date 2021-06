Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrerin angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 22.06.2021, gegen 12:45 Uhr, wollte ein 47-Jähriger mit seinem Auto vom Gelände einer Tankstelle nach links in die Oppauer Straße in Fahrtrichtung Oppau einfahren. Nachdem der Fahrer eines Transporters, der auf der rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Pfingstweide fuhr, dem 47-Jährigen eine Lichthupe gab, um ihm die Vorfahrt zu gewähren, bog dieser nach links in die Oppauer Straße ein und übersah dabei eine 56-Jährige, die mit ihrem Roller auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Pfingstweide fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

