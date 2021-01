Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei warnt bei Abholung von Weihnachtsbäumen vor unseriösen Spendensammlern +++

Oldenburg (ots)

Aktuell warnt die Polizei Oldenburg vor unseriösen Spendensammlern. So wurde ein Fall bekannt, in dem ein Oldenburger am heutigen Morgen von einer angeblichen Hilfsorganisation angerufen wurde. Diese bot dem Mann die Abholung des Weihnachtsbaumes an.

Im Gegenzug würde sich die Organisation über eine Spende freuen und forderte ausdrücklich nur Bargeld. Dieser Bitte kam der 77-jährige bei der Abholung auch nach und übergab dem männlichen Abholer - der eine Jacke der Hilfsorganisation trug - einen höheren Geldbetrag. Später kamen dem Oldenburger Zweifel und dieser verständigte die Polizei.

Eine Überprüfung bei der genannten Hilfsorganisation ergab, dass eine derartige Sammlung nicht durchgeführt wurde und generell kein Bargeld eingesammelt werde. Die Abholung sei nicht von der Organisation erfolgt.

Die Polizei hat dementsprechend ein Verfahren eingeleitet. Generell wird geraten: Sollte man sich bei seiner Spende unsicher sein, so sollte man zunächst warten und sich bei der jeweiligen Organisation über die Richtigkeit der Spende informieren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 0441-7904115 entgegen.(20769)

