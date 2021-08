Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg durch Bundespolizei

33-Jähriger wegen Betruges festgenommen

Düsseldorf Flughafen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (04.08.) stellte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London/ Großbritannien einen Mann fest, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte gegen den 33-jährigen Deutschen bereits im Oktober 2018 einen Haftbefehl wegen Betruges erlassen. Da der Verurteilte unbekannten Wohnsitzes war und sich dadurch der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen konnte der Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach London an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell