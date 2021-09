Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Radfahrer bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag auf der Remmighauser Straße ereignet hatte, wurde ein 37-jähriger Radfahrer verletzt. Dieser musste anschließend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen 16:35 Uhr beabsichtigte eine 24-jährige Frau mit ihrem Opel von der Zufahrt des dortigen "Aldi-Marktes" nach rechts auf die Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den Detmolder auf seinem Fahrrad, der den Rad-/Gehweg in Richtung der Bad Meinberger Straße befuhr. Der 37-Jährige wurde auf der Motorhaube aufgeladen und zog sich dabei die Verletzungen zu. Der Sachschaden blieb gering.

