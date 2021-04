Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Einbruch in Kindergarten

Lippstadt (ots)

Die aufgehebelte Tür eines Kindergartens am Beermannweg in Bad Waldliesborn zeugen von einem Einbruch am Donnerstag (29. April) zwischen 16.10 Uhr und 17.48 Uhr. Hinweise, ob der Täter etwas entwenden konnte, liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

