Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Opfer Handtasche entrissen

Soest (ots)

Einer 67-jährigen Soesterin wurde am Donnerstag (29. April), gegen 17 Uhr, auf dem Parkplatz am Grandweg von einem unbekannten Täter die Handtasche vom Arm gerissen. Hierdurch fiel die Frau hin und verletzte sich leicht. Der Räuber floh in Richtung des angrenzenden Schulgeländes. Die Handtasche der Soesterin konnte im Laufe der Fahndung in der Haarhofsgasse wieder aufgefunden werden. Das Bargeld mit dem Portemonnaie und eine Krankenkassenkarte fehlten jedoch. Der Unbekannte war

- circa 160 cm bis 165 groß - und trug zur Tatzeit einen hellgrauen Jogginganzug

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

