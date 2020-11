Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bettrath-Hoven: Schmuck erbeutet

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Über die Terrassentür sind Einbrecher am Donnerstag, 19. November, zwischen 7.30 und 15.45 Uhr in eine Wohnung an der Hovener Straße im Stadtteil Bettrath-Hoven gelangt. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen unter anderem Schmuck.

Vor dem Haus beobachtete ein Zeuge eine etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau. Sie soll circa 1,60 Meter groß und korpulent gewesen sein. Sie habe dunkelblonde lockige Haare und sei westeuropäischen Typs. Weiter beschreibt der Zeuge die Kleidung der Frau wie folgt: Jeans und auffällige rot-weiße Jacke.

Ob die Frau etwas mit dem Einbruch zu tun hat oder eine Zeugin ist, ermittelt die Polizei nun. Dazu bittet sie um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell