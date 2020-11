Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eingeschlagenes Fenster: Einbruch in Rheindahlen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17. November, 19 Uhr, und Donnerstag, 19. November, 17.35 Uhr, haben Einbrecher am Weißbuchenweg in Rheindahlen-Mitte die Fensterscheibe zu einem Einfamilienhaus eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft.

Die Täter durchsuchten alle Räume. Welche Beute sie genau machten, steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell