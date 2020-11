POL-MG: Diebstähle in Westend: Katalysator und Airbag weg

Polizei Mönchengladbach

Im Stadtteil Westend ist es zu zwei Diebstählen aus bzw. an Autos gekommen.

Am Donnerstag, 19. November, in der Zeit zwischen 8.25 und 16.50 Uhr klauten unbekannte Täter an einem auf einem Parkplatz an der Blumenberger Straße abgestellten VW Lupo den Katalysator.

An der Kreuzung Franz-Balke-Weg und Dahler Kirchweg schlugen ebenfalls unbekannte Täter die Seitenscheibe eines blauen Peugeots 308 ein. Sie demontierten Navigationssystem, Radio und Airbag. Diese Tat ereignete sich irgendwann im Zeitraum von Donnerstag, 19. November, 23 Uhr, bis Freitag, 20. November, 5.10 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

