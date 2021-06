Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.06.2021, 15:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Oberer Hornbachstaden Zeit: 24.06.2021, 02:20 Uhr Ort: Zweibrücken, Bitscher Straße SV: Ein 31-jähriger und eine 28-jährige Pkw-Fahrer/in wurden dabei betroffen, wie sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Während der 31-Jährige einen Drogenschnelltest verweigerte, reagierte ein solcher Test bei der 28-Jährigen positiv auf Amphetamin. Beiden Personen musste eine Blutprobe entnommen werden. Sie müssen in dem jeweils eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Sollte das Blutprobenergebnis den Verdacht des Konsums von Amphetamin bestätigen, muss die Frau überdies mit weiteren Konsequenzen durch die Führerscheinstelle rechnen, da der Konsum von harten Drogen generell Zweifel an der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen begründet. In ihrem Wagen fanden die Beamten zudem eine Kleinstmenge Amphetamin auf, die sie sicherstellten. Dieser Fund zog eine Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln nach sich. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell