Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Gestern gegen 18:00 Uhr befuhr eine 48- Jähriger Rennradfahrer aus dem Landkreis die Landauer Straße in Richtung B10. Als der Radfahrer in Höhe der Einmündung zum Eisweiher war, missachtete eine 54- Jährige Autofahrerin seine Vorfahrt, indem diese nach links auf die Landauer Straße in Richtung Stadtzentrum abbog. Hierbei kollidierte die 54-Jährige mit dem Hinterrad des Rennrades, sodass der 48-Jährige stürzte und zu Boden fiel. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus versorgt wurden. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2150 Euro.

