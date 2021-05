Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressebericht der PI Diepholz für den 08.05.2021

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 17:20 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 39-Jährige kam mit ihrem Pkw verkehrsbedingt zum Stehen. Hinter ihr befuhr eine 19-Jährige mit einem Pkw die Hauptstraße. Diese übersah den vor ihr stehenden Pkw, sodass es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Syke - unter Drogeneinfluss gefahren

Am Freitag um 20:05 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeikommissariats Syke den Pkw des 36-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Pkws unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Diebstahl einer Geldbörse sowie eines Haustürschlüssels Eine 80-jährige Sykerin wurden am Freitag um 10:50 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße "Zum Hachepark" während des Einkaufs die Geldbörse sowie der Haustürschlüssel aus ihren Rollator gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt 85 Euro.

Bassum - Drogen am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde Samstagnacht gegen 02:45 Uhr ein 31-Jähriger kontrolliert, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Der Drogentest verlief positiv. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Taschendiebstahl im Discounter In einem Discounter an der Ostlandstraße wurde am Freitag in der Zeit von 11:00 - 11:20 Uhr einer Vilsenerin in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse sowie ein Schlüsselbund aus der Handtasche gestohlen. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell