POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Dahn (ots)

Am Montag, dem 21.06.2021, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Kanalstraße 5 abgestelltes, schwarzes Motorrad der Marke KTM von einem ausparkenden Pkw-Fahrer touchiert, wodurch das Krad auf die rechte Seite fiel und nicht unerheblich beschädigt wurde. Bevor sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, stellte er das Motorrad wieder auf. Der Schaden an dem Krad beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 1000EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Dahn (Tel. 06391-9160, E-Mail pidahn@polizei.rlp.de)zu melden.

