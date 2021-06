Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in einen Baucontainer in der Lemberger Straße

Pirmasens (ots)

Über das vergangene Wochenende, Freitag 13:15 Uhr, und Montagmorgen, 07:45 Uhr, brachen unbekannte Täter den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Baucontainer, welcher auf dem Baustellengelände in Höhe Lemberger Straße 255 abgestellt war, auf. Entwendet wurden 10 Werkzeugmaschinen inklusive den dazugehörigen Koffern. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 7000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell