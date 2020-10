Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Ovelgönne unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake wurden am Montag, 19. Oktober 2020, gegen 04:00 Uhr in der Eselstraße in Ovelgönne auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, der anschließend kontrolliert wurde.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Mann aus Großenmeer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Folglich wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell