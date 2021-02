Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße In er Fühle wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen dann ins Schlafzimmer ein. Das gesamte Haus wurde anschließend durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Einbruch wurde am Dienstag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen. Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

