Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Alte Grenzstraße/Bergknappenstraße hat es heute Morgen, gegen 5.40 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Nach bisherigen Ermittlungen ist ein Autofahrer an der Ampel auf der Alte Grenzstraße auf das Heck eines 39-jährigen Autofahrers aus Recklinghausen aufgefahren. Beide beteiligten Fahrer sprachen nach dem Unfall kurz miteinander, dann fuhr der mutmaßliche Verursacher aber in Richtung Autobahn davon. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an - das Nummernschild ist bekannt. Bei dem Auffahrunfall wurde der 51-jährige Beifahrer des 39-Jährigen leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Sachschaden am Auto des 39-Jährigen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

