Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsamer Pressebericht der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens zum Wohnhausbrand am 20.06.2021 in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Gestern, gegen 08:08 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sauerbruchstraße gemeldet. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand sofort unter Kontrolle gebracht werden. Nach einer sofort eingeleiteten Evakuierung durch die eingesetzten Rettungsgeräte konnte bei einer späteren Begehung festgestellt werden, dass alle Bewohner unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden konnten. Die Schadenshöhe sowie die Ursache des Brandes sind aktuell Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden

kips stazw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell